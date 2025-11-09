Zohran Mamdani prega e distribuisce pasti nella moschea di Porto Rico

La recente visita del sindaco-eletto di New York, Zohran Mamdani, nella capitale portoricana San Juan, offre un intreccio di politica locale, identità religiosa e relazioni internazionali. Venerdì scorso, in occasione di un vertice annuale di politici e lobbisti newyorkesi, Mamdani ha partecipato alla preghiera del venerdì nella moschea Masjid Montehiedra – uno dei due luoghi di culto islamici della città – e ha distribuito pasti caldi ai fedeli. La moschea, che può accogliere circa 400 uomini e 50 donne, era gremita per l'occasione. Questo incontro, pur piccolo nella geografia dell'isola, ha assunto un valore simbolico notevole.

