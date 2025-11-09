Zhegrova messaggio ai tifosi dopo il pareggio nel derby della Mole | ecco cosa ha scritto il kosovaro – FOTO

Zhegrova, messaggio ai tifosi dopo il pareggio nel derby della Mole: ecco cosa ha scritto il kosovaro sui suoi profili social. In un’atmosfera carica di delusione, seguita a un Derby della Mole scialbo e terminato 0-0, i tifosi della Juventus cercano appigli a cui aggrapparsi. La prestazione contro il Torino è stata opaca, priva di guizzi, e ha generato fischi all’Allianz Stadium al fischio finale. In questo grigiore diffuso,  Edon Zhegrova  è stato  forse una delle poche note liete  della serata bianconera. Entrato dalla panchina al 64? al posto di Conceiçao,  il kosovaro è entrato bene in partita, portando quell’imprevedibilità e quella “follia” nell’uno contro uno che Luciano Spalletti gli riconosce. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

