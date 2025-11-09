Zhegrova l’annuncio di Spalletti che fa felici i tifosi della Juventus Lo ha annunciato il tecnico bianconero

Juventusnews24.com | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

sullo stato di forma dell’esterno. Nel post-partita del derby contro il Torino, terminato con un deludente 0-0,  Luciano Spalletti  si è presentato  in conferenza stampa  per analizzare la prestazione della squadra. Tra i temi toccati, c’è stata la gestione dei cambi, in particolare l’ingresso in campo di  Edon Zhegrova,  subentrato dopo l’ora di gioco  nel tentativo di scardinare la difesa granata. Interrogato sul potenziale del kosovaro e sul suo processo di inserimento, soprattutto a livello fisico, il tecnico della Juventus ha offerto un’analisi molto dettagliata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

zhegrova l8217annuncio di spalletti che fa felici i tifosi della juventus lo ha annunciato il tecnico bianconero

© Juventusnews24.com - Zhegrova, l’annuncio di Spalletti che fa felici i tifosi della Juventus. Lo ha annunciato il tecnico bianconero

Scopri altri approfondimenti

zhegrova l8217annuncio spalletti faJuventus, il siparietto di Spalletti su Zhegrova in conferenza: "Lui fa la zeppettina" - Luciano Spalletti ha già regalato qualche perla nelle conferenze stampa da quando è l'allenatore ... Da ilbianconero.com

zhegrova l8217annuncio spalletti faSpalletti in conferenza: “Nessuno nello spogliatoio era contento. Manca poco per vedere Zhegrova al top. Su Yildiz…” - Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa al termine della gara contro il Torino. Scrive tuttojuve.com

zhegrova l8217annuncio spalletti faZhegrova ha impressionato Spalletti: dentro a Juve Sporting del kosovaro, questi numeri fotografano una grande realtà. L’analisi - Zhegrova impressiona Spalletti, ecco i numeri della sua prestazione in Juve Sporting di Champions League. Lo riporta juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Zhegrova L8217annuncio Spalletti Fa