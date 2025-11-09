Zhegrova e quella follia secondo Spalletti | pregi e difetti del suo Juve Torino i numeri non mentono Dentro al derby della Mole del kosovaro

di Marco Baridon Zhegrova, come è andato il suo Juve Torino? Ecco i numeri del derby della Mole dell’esterno kosovaro, cosa emerge. Energia pura, ma troppa frenesia. L’ingresso in campo di Edon Zhegrova nel Derby della Mole contro il Torino è stato un concentrato di luminosità, ma anche di grande confusione. Il fantasista kosovaro, entrato per gli ultimi 25 minuti, ha provato a spaccare la partita, riuscendo a creare l’occasione più nitida per i suoi, ma pagando dazio con un gran numero di errori tecnici. PAGELLLE JUVE TORINO: I VOTI DEL MATCH La fotografia della sua partita. I numeri della sua prestazione (dati Sofascore ) raccontano una prestazione a due facce. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Zhegrova e quella «follia» secondo Spalletti: pregi e difetti del suo Juve Torino, i numeri non mentono. Dentro al derby della Mole del kosovaro

News recenti che potrebbero piacerti

? #Spalletti in conferenza: "Quanto manca a Zhegrova? Non gli manca tanto. Il ragazzo è svelto e sveglio e lui può diventare una spina nel fianco. Ha questa follia di tirar fuori cose che nemmeno lui sa quando ti punta" #JuveTorino @calciomercatoit - X Vai su X

Spalletti dopo lo 0-0 in Juve-Torino: "Serve alzare il livello. Zhegrova può diventare una spina nel fianco, Vlahovic era stremato..." - 0 nel suo primo Derby della Mole da allenatore della Juventus: “Partita complicata per loro c ... Secondo eurosport.it

La Juve di Spalletti prende forma, ma è lenta e davanti manca ancora il giusto mix - Koopmeiners cresce nel ruolo di braccetto, McKennie è un jolly prezioso e in attacco Zhegrova inizia a mettere in mostra il suo potenziale ... Segnala msn.com

Juventus: cosa cambia con Spalletti per Zhegrova - Edon Zhegrova vuole rilanciarsi con la Juventus sotto la guida di Spalletti. Da newsmondo.it