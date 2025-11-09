Yildiz, come è andato il derby della Mole Juve Torino del numero 10 turco attraverso questi numeri e le parole di Luciano Spalletti. Il primo Derby della Mole di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus ha avuto un protagonista, al di là del risultato finale. Kenan Yildiz ha provato ad essere il faro offensivo dei bianconeri, disputando 84 minuti di intensità. PAGELLE JUVE TORINO: I VOTI DEL MATCH Il creatore di gioco. Analizzando i numeri della sua prestazione, emerge un quadro chiaro: l’attacco della Juve è passato tanto dai suoi piedi. Il fantasista turco classe 2005 è stato il principale creatore di pericoli insieme a Conceicao. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Yildiz, stanchezza nel derby? I numeri dicono tutt’altro… E anche Spalletti conferma la sua idea sul numero 10: la verità dietro alla sua prestazione