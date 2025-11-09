Yildiz stanchezza nel derby? I numeri dicono tutt’altro… E anche Spalletti conferma la sua idea sul numero 10 | la verità dietro alla sua prestazione
Yildiz, come è andato il derby della Mole Juve Torino del numero 10 turco attraverso questi numeri e le parole di Luciano Spalletti. Il primo Derby della Mole di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus ha avuto un protagonista, al di là del risultato finale. Kenan Yildiz ha provato ad essere il faro offensivo dei bianconeri, disputando 84 minuti di intensità. PAGELLE JUVE TORINO: I VOTI DEL MATCH Il creatore di gioco. Analizzando i numeri della sua prestazione, emerge un quadro chiaro: l’attacco della Juve è passato tanto dai suoi piedi. Il fantasista turco classe 2005 è stato il principale creatore di pericoli insieme a Conceicao. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
#Juventus, #Yildiz ritrova lo smalto in Nazionale: doppietta in #BulgariaTurchia dopo la "stanchezza" delle ultime uscite - X Vai su X
Tudor sul Como: «Tutti i giocatori sono stati scelti da Fabregas e questa è una gran bella cosa» In conferenza: «Yildiz può riposare? No. La squadra non è mai la stessa, i dettagli sono importanti» https://www.ilnapolista.it/2025/10/tudor-sul-como-tutti-i-giocator - facebook.com Vai su Facebook
Lazio - Juve, Yildiz completamente annullato dalla difesa: i suoi numeri impietosi - Il tecnico della Lazio ha ottenuto il suo terzo clean sheet nelle ultime quattro partite, il ... Riporta lalaziosiamonoi.it
Il derby delle parate scalda il Toro e frena la Juve: da quando si è perso Yildiz... - Spalletti non trova l’estro del turco e Conceicao, con Vlahovic determinato ma impreciso. Secondo tuttosport.com
Pressione, stanchezza e tattica. Tuttosport annuncia: "Salvate il soldato Yildiz" - In occasione della prima pagina di oggi di Tuttosport, il titolo principale è il seguente: "Salvate il soldato Yildiz". Lo riporta tuttomercatoweb.com