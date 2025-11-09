Yifat Tomer-Yerushalmi | ex avvocata dell’IDF ricoverata dopo un malore
ABBONATI A DAYITALIANEWS Ricovero. Yifat Tomer-Yerushalmi, ex avvocata dell’esercito israeliano, è stata ricoverata questa mattina, 9 novembre, dopo aver accusato un malore nella propria abitazione. Secondo i media locali, il malore potrebbe essere riconducibile a una quantità eccessiva di farmaci. Al momento, non risulterebbe più in pericolo di vita. Arresto e accuse. Tomer-Yerushalmi era stata arrestata il 2 novembre 2025 con l’accusa di abuso d’ufficio e intralcio delle indagini. La sua detenzione è stata collegata alla diffusione di un video in cui soldati israeliani maltrattavano un detenuto palestinese nel carcere di Sde Teiman. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Contenuti che potrebbero interessarti
L'EX PROCURATRICE CAPO MILITARE ISRAELIANA, YIFAT TOMER-YERUSHALMI, È STATA RICOVERATA PER UN... - X Vai su X
Il Generale diffonde i documenti di un’indagine, un colpo di Stato spacciato per atto eroico anti-Netanyahu Se anziché di Yifat Tomer-Yerushalmi si fosse trattato del Generale Tizio (italiano o francese o quel che si vuole), l’avremmo trattato per quel che pare e - facebook.com Vai su Facebook
Israele, l’ex avvocata dell’Idf, Yifat Tomer-Yerushalmi, avrebbe tentato il suicidio - Il 2 novembre aveva diffuso un video che denunciava gli abusi di soldati israeliani contro un detenuto palestinese. Come scrive msn.com
Ex avvocata dell'Idf Yifat Tomer-Yerushalmi tenta il suicidio, ricoverata dopo malore in casa ai domiciliari - Yerushalmi, ha tentato il suicidio nella sua abitazione dove sta scontando i domiciliari ... Scrive virgilio.it
Tenta il suicidio l’avvocata israeliana cha ha diffuso video sulle violenze dell’IDF sui detenuti palestinesi - Yerushalmi, ex avvocata generale dell’esercito israeliano, è stata ricoverata dopo un sospetto tentativo di suicidio ... Scrive fanpage.it