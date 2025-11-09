Yifat Tomer-Yerushalmi | ex avvocata dell’IDF ricoverata dopo un malore

ABBONATI A DAYITALIANEWS Ricovero. Yifat Tomer-Yerushalmi, ex avvocata dell’esercito israeliano, è stata ricoverata questa mattina, 9 novembre, dopo aver accusato un malore nella propria abitazione. Secondo i media locali, il malore potrebbe essere riconducibile a una quantità eccessiva di farmaci. Al momento, non risulterebbe più in pericolo di vita. Arresto e accuse. Tomer-Yerushalmi era stata arrestata il 2 novembre 2025 con l’accusa di abuso d’ufficio e intralcio delle indagini. La sua detenzione è stata collegata alla diffusione di un video in cui soldati israeliani maltrattavano un detenuto palestinese nel carcere di Sde Teiman. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

