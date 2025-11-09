XIX Festival della cinematografia sociale presentazione regolamenti per candidare le opere di registi e produzioni

ROMA – Lunedì 10 novembre, a partire dalle ore 11, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto si svolgerà la presentazione dei regolamenti per candidare le opere di registi e produzioni per il XIX Festival internazionale della cinematografia sociale. L’appuntamento si svolgerà alla presenza del vice presidente della Camera dei Deputati, Giorgio Mulè, e – come informa una breve nota dell’ufficio stampa di Montecitorio – verrà trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - XIX Festival della cinematografia sociale, presentazione regolamenti per candidare le opere di registi e produzioni

