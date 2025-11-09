XIX Festival della cinematografia sociale presentazione regolamenti per candidare le opere di registi e produzioni

Lopinionista.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ROMA – Lunedì 10 novembre, a partire dalle ore 11, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto si svolgerà la presentazione dei regolamenti per candidare le opere di registi e produzioni per il XIX Festival internazionale della cinematografia sociale. L’appuntamento si svolgerà alla presenza del vice presidente della Camera dei Deputati, Giorgio Mulè, e – come informa una breve nota dell’ufficio stampa di Montecitorio – verrà trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

xix festival della cinematografia sociale presentazione regolamenti per candidare le opere di registi e produzioni

© Lopinionista.it - XIX Festival della cinematografia sociale, presentazione regolamenti per candidare le opere di registi e produzioni

Argomenti simili trattati di recente

xix festival cinematografia socialeXIX Festival della cinematografia sociale, presentazione regolamenti per candidare le opere di registi e produzioni - Lunedì 10 novembre, alle ore 11, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto si svolge la presentazione dei regolamenti per candidare le ... Segnala lopinionista.it

xix festival cinematografia socialeEVENTO - L'8 e il 9 novembre si conclude tra Casa Cinema e Teatro Bolivar l'undicesima edizione del "Premio Fausto Rossano - Festival del cinema sociale e della salute mentale" - Un fine settimana di eventi importanti tra Casa Cinema (Via Cisterna Dell’Olio) e Teatro Bolivar (Via Bartolomeo Caracciolo, 30) andrà a concludere l’XI edizione del Premio Fausto Rossano - Secondo napolimagazine.com

Festival Tulipani di Seta Nera, dall’8 maggio la 18.ma edizione della rassegna dedicata al sociale e alla sostenibilità - Il Festival della cinematografia sociale Tulipani Seta Nera abbraccia la missione testamentaria di Papa Francesco nell’occuparsi dei più fragili e delle persone che hanno bisogno dell’aiuto concreto ... Scrive mymovies.it

Cerca Video su questo argomento: Xix Festival Cinematografia Sociale