WWE | Drew McIntyre rompe il silenzio dopo la sospensione con un post criptico

Drew McIntyre ha finalmente rotto il silenzio dopo essere stato sospeso in diretta durante la caotica puntata del 7 novembre di SmackDown , e lo ha fatto nel modo in cui tutti potevano aspettarcelo da lui. Proprio poco fa, lo Scottish Warrior ha condiviso su TwitterX due foto del sua brutale Claymore ai danni dell’arbitro Dan Engler, proprio lo stesso che ha sancito la sua sconfitta nell’ultimo match contro Cody a Saturday night main event, per poi scagliarsi proprio contro Cody Rhodes, impegnato nel match contro il sacerdote dell’occulto Aleister Black, lo stesso post recitava semplicemente alla didascalia del post: “Depressione spietata”. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Drew McIntyre rompe il silenzio dopo la sospensione, con un post criptico.

