World Cup Pairs il Mondiale in Kuwait è dei Chingalan | Coello-Tapia più vicini

Gazzetta.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gran rimonta di Chingotto-Galan in finale. Nel femminile Brea-Triay sconfitte in finale da Josemaria-Sanchez. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

