WineHunter Award Platinum | svelati al Teatro Puccini di Merano i 77 vincitori dell’edizione 2025

MERANO (BZ) – Nella giornata inaugurale del 34° Merano WineFestival, al Teatro Puccini di Merano sono andate in scena le cerimonie di premiazione dei The WineHunter Award Platinum, riconoscimento assegnato ai vini, ai prodotti gastronomici e ai distillati artigianali che hanno ottenuto oltre 95 punti su 100 nella selezione della Guida The WineHunter. Ad aprire la serata, gli speciali riconoscimenti Honour Award, conferiti da Köcher insieme al giornalista Andrea Radic, seguiti dalla designazione dei 10 Cult Oenologist e dai Dolcissimo Award ai migliori vini dolci dell’Alto Adige e d’Italia. HONOUR AWARD In apertura, il patron di Merano WineFestival Helmuth Köcher e il giornalista Andrea Radic hanno conferito 6 riconoscimenti speciali: Honour Award alla Conquista a Braida e alla famiglia Bologna “per aver saputo con passione e visione portare i vini e la terra del Monferrato e di Rocchetta Tanaro, alla conquista di un meritato successo nell’enologia mondiale”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

