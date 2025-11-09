Willy Wonka Lego | l’omaggio dei suoi designer al cult degli anni ’70

Movieplayer.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ci siamo fatti raccontare da Roberto Ceruti e Jodi Padulano, autori del set Willy Wonka e la Fabbrica di Cioccolato, quali scelte hanno fatto per definire il loro set Lego. Come già lo scorso anno, anche per questa edizione Lucca Comics & Games è stata l'occasione per incontrare con i professionisti del mondo Lego, con i designer, quelli che i set che bramano e desideriamo avere sui nostri scaffali li immaginano e poi progettano. Uno di quelli presentati quest'anno, nel bellissimo padiglione disegnato da Giovanni Timpano, è stato quello dedicato a un cult degli anni '70, di quelli che possiamo considerare immortali visto che è tornato negli ultimi vent'anni con un remake firmato Tim Burton e uno prequel con Timothée Chalamet nei panni della versione più giovane del protagonista. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

willy wonka lego l8217omaggio dei suoi designer al cult degli anni 821770

© Movieplayer.it - Willy Wonka Lego: l’omaggio dei suoi designer al cult degli anni ’70

Scopri altri approfondimenti

willy wonka lego l8217omaggioWilly Wonka Lego: l’omaggio dei suoi designer al cult degli anni ’70 - Ci siamo fatti raccontare da Roberto Ceruti e Jodi Padulano, autori del set Willy Wonka e la Fabbrica di Cioccolato, quali scelte hanno fatto per definire il loro set Lego. Come scrive movieplayer.it

Quando esce e quanto costa il nuovo set LEGO Willy Wonka e la Fabbrica di Cioccolato? - Non solo la Nave Pirata di Jack Sparrow, a settembre LEGO propone anche un altro prodotto dedicato agli appassionati di cinema. Si legge su everyeye.it

I Goonies diventano Lego: il set da 2.912 pezzi con la nave pirata di Willy l’Orbo (VIDEO) - 912 pezzi dedicato a I Goonies, il leggendario film d’avventura degli anni ’80 diretto da Richard Donner e prodotto da Steven Spielberg. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Willy Wonka Lego L8217omaggio