Willy Wonka Lego | l’omaggio dei suoi designer al cult degli anni ’70
Ci siamo fatti raccontare da Roberto Ceruti e Jodi Padulano, autori del set Willy Wonka e la Fabbrica di Cioccolato, quali scelte hanno fatto per definire il loro set Lego. Come già lo scorso anno, anche per questa edizione Lucca Comics & Games è stata l'occasione per incontrare con i professionisti del mondo Lego, con i designer, quelli che i set che bramano e desideriamo avere sui nostri scaffali li immaginano e poi progettano. Uno di quelli presentati quest'anno, nel bellissimo padiglione disegnato da Giovanni Timpano, è stato quello dedicato a un cult degli anni '70, di quelli che possiamo considerare immortali visto che è tornato negli ultimi vent'anni con un remake firmato Tim Burton e uno prequel con Timothée Chalamet nei panni della versione più giovane del protagonista. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
