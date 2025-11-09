WEC Toyota sul podio | Grande ricompensa vincere in Bahrain

Kamui KobayashiNyck De VriesMike Conway hanno vinto davanti ai compagni di squadra Ryo HirakawaBrendon HartleySébastien Buemi la 8h del Bahrain, ultima prova del FIA World Endurance Championship. I giapponesi si sono imposti sulla Ferrari che in Medio Oriente ha potuto ottenere il primo titolo del mondo piloti e costruttori. Toyota allunga a nove la striscia di successi consecutivi a Sakhir, la GR010 Hybrid completa la stagione agonistica con un significativo successo prima di rinnovarsi in modo significativo. Il marchio asiatico porterà infatti un nuovo prototipo l’anno prossimo con il chiaro intento di tornare a vincere nel Mondiale e soprattutto a Le Mans. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WEC, Toyota sul podio: “Grande ricompensa vincere in Bahrain”

