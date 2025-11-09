Sconfitta in Bahrain per Cadillac che fino all’ultima competizione del FIA World Endurance Championship è rimasta matematicamente in gioco per il titolo piloti e costruttori. Difficile prova in Medio Oriente per gli americani, mai realmente in contesa per le posizioni di vertice contro Toyota e Ferrari. Il marchio di Maranello ha ottenuto entrambi i trofei sottraendo a General Motors anche il podio nel Mondiale piloti. Risultato perso anche tra i costruttori in seguito alla doppietta Toyota nell’epologo di Sakhir. Alex Lynn, vincitore con Norman Nato e Will Stevens della 6h San Paolo, ha affermato in una nota: “Ho dato il massimo, come sempre. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WEC, il bilancio del 2025 di Cadillac. “Abbiamo fatto una grande stagione”