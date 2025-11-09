WEC il bilancio del 2025 di Cadillac Abbiamo fatto una grande stagione
Sconfitta in Bahrain per Cadillac che fino all’ultima competizione del FIA World Endurance Championship è rimasta matematicamente in gioco per il titolo piloti e costruttori. Difficile prova in Medio Oriente per gli americani, mai realmente in contesa per le posizioni di vertice contro Toyota e Ferrari. Il marchio di Maranello ha ottenuto entrambi i trofei sottraendo a General Motors anche il podio nel Mondiale piloti. Risultato perso anche tra i costruttori in seguito alla doppietta Toyota nell’epologo di Sakhir. Alex Lynn, vincitore con Norman Nato e Will Stevens della 6h San Paolo, ha affermato in una nota: “Ho dato il massimo, come sempre. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Durante le Finali Mondiali Ferrari, abbiamo parlato in esclusiva con Yifei Ye, vincitore della 24 Ore di Le Mans 2025, ripercorrendo l'impresa alla Sarthe, scavandone i segreti, e tracciando un bilancio dell'anno Foto - X: duffusdip #F1 #F1News #newsf1 #mot - facebook.com Vai su Facebook
WEC, il bilancio del 2025 di Cadillac. “Abbiamo fatto una grande stagione” - Sconfitta in Bahrain per Cadillac che fino all'ultima competizione del FIA World Endurance Championship è rimasta matematicamente in gioco per il titolo ... Lo riporta oasport.it
Il WEC si tinge di Rosso: Ferrari, il doppio trionfo Mondiale in Bahrain - Titolo Costruttori e prime tre posizioni nel Campionato Piloti: Ferrari torna in vetta al mondo Endurance e Maranello fa festa ... Riporta corrieredellosport.it
WEC, in Bahrain Ferrari contro Porsche e Cadillac per i titoli: gara LIVE sabato su Sky - Sabato 8 novembre il via alla 8 Ore del Bahrain, teatro dello scontro decisivo per i Mondiali Hypercar ed il trofe ... Segnala sport.sky.it