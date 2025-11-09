WEC il bilancio del 2025 di Cadillac | Abbiamo fatto una grande stagione Si ritira Jenson Button

Oasport.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sconfitta in Bahrain per Cadillac, che fino all’ultima competizione del FIA World Endurance Championship è rimasta matematicamente in gioco per il titolo piloti e costruttori. Difficile prova in Medio Oriente per gli americani, mai realmente in corsa per le posizioni di vertice contro Toyota e Ferrari. Il marchio di Maranello ha ottenuto entrambi i trofei, sottraendo a General Motors anche il podio nel Mondiale piloti. Sconfitta anche tra i costruttori in seguito alla doppietta di Toyota nell’epologo di Sakhir. Alex Lynn, vincitore con Norman Nato e Will Stevens della 6h San Paolo, ha affermato in una nota: “Ho dato il massimo, come sempre. 🔗 Leggi su Oasport.it

wec il bilancio del 2025 di cadillac abbiamo fatto una grande stagione si ritira jenson button

© Oasport.it - WEC, il bilancio del 2025 di Cadillac: “Abbiamo fatto una grande stagione”. Si ritira Jenson Button

Scopri altri approfondimenti

wec bilancio 2025 cadillacWEC, il bilancio del 2025 di Cadillac. “Abbiamo fatto una grande stagione” - Sconfitta in Bahrain per Cadillac che fino all'ultima competizione del FIA World Endurance Championship è rimasta matematicamente in gioco per il titolo ... Come scrive oasport.it

wec bilancio 2025 cadillacIl WEC si tinge di Rosso: Ferrari, il doppio trionfo Mondiale in Bahrain - Titolo Costruttori e prime tre posizioni nel Campionato Piloti: Ferrari torna in vetta al mondo Endurance e Maranello fa festa ... Scrive corrieredellosport.it

wec bilancio 2025 cadillacWEC, in Bahrain Ferrari contro Porsche e Cadillac per i titoli: gara LIVE sabato su Sky - Sabato 8 novembre il via alla 8 Ore del Bahrain, teatro dello scontro decisivo per i Mondiali Hypercar ed il trofe ... Secondo sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Wec Bilancio 2025 Cadillac