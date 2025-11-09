Webuild apre al pubblico la nuova Stazione dell’Arte di Monte Sant’Angelo a Napoli
Dal prossimo lunedì 10 novembre sarà ufficialmente aperta al pubblico la stazione di Monte Sant’Angelo realizzata da Webuild sulla nuova Linea 7 della Metropolitana di Napoli. L‘opera è una delle numerose infrastrutture che il Gruppo sta realizzando nel Sud, per un valore aggiudicato totale di circa €15 miliardi, e rientra tra le 14 stazioni Webuild della metropolitana di Napoli, incluse alcune delle più iconiche “Stazioni dell’Arte” come Toledo, pluripremiata a livello internazionale, Università, Dante, Museo e Materdei. Questa nuova apertura consentirà il passaggio dei primi treni sulla Linea 7, nella tratta compresa tra le fermate di Monte Sant’Angelo e Soccavo, dove è prevista anche l’interconnessione con la Circumflegrea. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
