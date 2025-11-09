Volley il derby d' alta quota se lo aggiudica la Sab Group | Querzoli Forlì al tappeto

Forlitoday.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il match clou della quinta giornata del girone D di serie B si chiude con una battuta d’arresto per la Querzoli Volley Forlì che cede nel derby in casa della Sab Group Rubicone; i ragazzi forlivesi, ancora non al completo per l'infortunio dello schiacciatore Peripolli hanno dovuto fare i conti. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

volley derby d altaQuerzoli a testa alta, ma non passa il Rubicone - Nel match clou tra seconde della classe, Forlì lotta a testa alta ma è costretta alla resa 3- Lo riporta ilrestodelcarlino.it

VOLLEY SERIE D. Colombiera-Rainbow. Derby d’alta classifica - Nel campionato di Serie D femminile (8ª giornata) attenzione puntata sull’atteso derby Volley Colombiera- lanazione.it scrive

volley derby d altaE' la giornata dei derby in Serie D femminile - 0 per le padrone di casa), venerdì è il turno di Team 03- Scrive sportpiacenza.it

Cerca Video su questo argomento: Volley Derby D Alta