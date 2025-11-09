Volley femminile Conegliano firma una rocambolesca rimonta nel terzo set e batte Vallefoglia Staffetta Adigwe-Haak

Conegliano ha sconfitto Vallefoglia per 3-1 (19-25; 25-14; 25-23; 25-17) nell’incontro valido per l’ottava giornata della Serie A1 di volley femminile. Le Campionesse d’Europa si sono imposte di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso, risalendo la china dopo aver perso il primo set e rendendosi protagoniste di una furibonda rimonta dal 7-16 nel terzo parziale. Le Pantere, che mercoledì sera avevano prevalso nel big match contro Milano riscattando il ko subito nella Supercoppa Italiana, hanno infilato la nona vittoria stagionale in campionato e hanno difeso la propria imbattibilità, confermandosi al comando della classifica generale con quattro punti di vantaggio nei confronti di Scandicci, mentre le marchigiane incappano nel quinto ko in questa annata agonistica e rimangono in nona piazza. 🔗 Leggi su Oasport.it

