Volley B2 un punto prezioso per la Igor contro Alba

Novaratoday.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gran parte del match giocato ad altissimo livello e un punto conquistato. Nella quinta giornata di serie B2 la Igor Agil Volley cede all'Alba Volley 2-3.Maestrelli opposto a Bianco, Ojienelo e Sella al centro, Franchini e Zillio bande, Pasqualini libero (in campo durante il match Laneve, Bertini. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

