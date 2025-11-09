Vlahovic sostituito dopo un’ora nel derby Spalletti spiega il motivo del cambio | Ha rischiato di non giocarla

. Le parole del tecnico. Nel grigiore del derby della Mole, terminato 0-0, una delle decisioni più discusse di  Luciano Spalletti  è stata senza dubbio la sostituzione di Dusan Vlahovic.  Al termine di Juve-Torino, il tecnico ha dovuto spiegare in  conferenza stampa  il motivo che lo ha spinto a togliere il suo centravanti titolare  dopo l’ora di gioco  per inserire Jonathan David, proprio nel momento in cui la squadra aveva un disperato bisogno di un gol. QUI LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE DI SPALLETTI Molti hanno interpretato il cambio come una bocciatura per una prestazione non incisiva, o come un tentativo di cercare soluzioni diverse con un attaccante più mobile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

