Vlahovic sostituito dopo un’ora nel derby Spalletti spiega il motivo del cambio | Ha rischiato di non giocarla
. Le parole del tecnico. Nel grigiore del derby della Mole, terminato 0-0, una delle decisioni più discusse di Luciano Spalletti è stata senza dubbio la sostituzione di Dusan Vlahovic. Al termine di Juve-Torino, il tecnico ha dovuto spiegare in conferenza stampa il motivo che lo ha spinto a togliere il suo centravanti titolare dopo l’ora di gioco per inserire Jonathan David, proprio nel momento in cui la squadra aveva un disperato bisogno di un gol. QUI LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE DI SPALLETTI Molti hanno interpretato il cambio come una bocciatura per una prestazione non incisiva, o come un tentativo di cercare soluzioni diverse con un attaccante più mobile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
Dusan #Vlahovic ha chiuso con un allarme fisico la sfida di Champions League pareggiata 1-1 tra #Juventus e Sporting Lisbona. L’attaccante, autore del gol bianconero e in buona condizione nelle ultime uscite, è stato sostituito all’83’ dopo aver avvertito u - facebook.com Vai su Facebook
Andrea #Cambiaso a GdS: “ #Spalletti l’ho trovato molto cambiato rispetto alla Nazionale. C’è anche la #Juventus per lo Scudetto. Io un giocatore 3D come #Calafiori. #Vlahovic è un trascinatore: gioca per la squadra e con la squadra. #Zhegrova quando ti pu - X Vai su X
Vlahovic dopo Real Madrid-Juve: "Serve quest'umiltà contro ogni squadra". VIDEO - Dusan Vlahovic si è presentato così ai microfoni di Sky Sport per commentare la sconfitta contro il Real Madrid: "Ora quest'umiltà dobbiamo ... Secondo sport.sky.it