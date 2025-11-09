Vlahovic prende solo insufficienze | Sovrastato e anticipato Cade nella trappola del Torino Steccata la terza con Spalletti

per Dusan. Era l'uomo più atteso, il leader offensivo designato da Luciano Spalletti, ma nel derby della Mole Dusan Vlahovic ha deluso. La sua prestazione nello 0-0 contro il Torino è stata opaca, difficile, e segnata da una condizione fisica precaria che ne ha giustificato la sostituzione dopo un'ora di gioco. Non è un caso che tutti i principali quotidiani sportivi nazionali lo abbiano bocciato, con un'insufficienza pesante che pesa sul tabellino. Il giudizio più severo arriva da La Gazzetta dello Sport, che gli assegna un 5 netto.

