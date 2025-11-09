Vittoria di Norris in Brasile ma che Max dalla pit-lane al podio… Le Ferrari? Un pianto!

Il Gran Premio del Brasile è stato vinto da Lando Norris sulla McLaren, in una corsa con tanti colpi di scena. Prima però di parlare della gara ci corre l’obbligo sottolineare quel grande campione che risponde al nome di Max Verstappen che chiude 3°, sul podio dietro l’inglese ed al nostro Andrea Kimi Antonelli. Già perché sono passati 11 anni dall’ultima volta che abbiamo visto un pilota in partenza dalla pit-lane arrivare sul podio; era Lewis Hamilton, Gran Premio di Ungheria. Oggi è toccato a Re Max Verstappen, l’ennesimo segnale di un passaggio di consegne tra il campione di un L'articolo Vittoria di Norris in Brasile, ma che Max dalla pit-lane al podio. 🔗 Leggi su Mondouomo.it

