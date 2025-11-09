Virtus Bologna-Unahotels 80-78 Reggio lotta ma il derby è bianconero
Reggio Emilia, 9 novembre 2025 – Dopo un match più equilibrato del previsto, e dove comunque Reggio ha giocato con concentrazione e intensità, che era quanto era mancato negli ultimi 4 match, capitan Vitali e compagni devono comunque arrendersi alla Virtus che si aggiudica, di misura, il derby della via Emilia. I biancorossi hanno avuto un grandissimo Echenique e, purtroppo solo nell’ultimo quarto, un buon Caupain. Con Edwards a riposo, Alston evanescente, Pajola che deve recuperare energie e non ha solita intensità, a trascinare la Virtus alla vittoria è l’eterno Daniel Hackett, con Morgan che poi l’ha finalizzata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
