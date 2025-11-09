Violenza urbana stupro a Firenze | arrestati due immigrati con precedenti

L’ennesimo caso di violenza urbana si è consumato nel cuore di Firenze, dove una turista panamense di 35 anni è stata violentata da due uomini nella notte. L’episodio, avvenuto in piazza San Pancrazio, riaccende i riflettori sulla sicurezza nei centri storici e porta all’arresto di due nordafricani con precedenti penali. Un altro episodio nel cuore della città. La dinamica ricostruita dagli investigatori segue un pattern di aggressione in luoghi pubblici. La vittima è stata avvicinata in via Tornabuoni, una delle arterie più frequentate, e condotta con la forza in un veicolo in sosta in una piazza laterale. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Violenza urbana, stupro a Firenze: arrestati due immigrati con precedenti

