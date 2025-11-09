Violenza sulle donne in corso XXII Marzo uno spazio per proteggere le vittime
Milano, 9 novembre 2025 – Tutto nasce da un appello lanciato da Cerchi d’Acqua, un Centro antiviolenza che lavora a Milano e provincia dal 2000: “Cerchi d’Acqua cerca casa. Siamo alla ricerca di un nuovo spazio dove poter continuare a svolgere le nostre attività a supporto delle donne che subiscono violenza”. Un appello, come vedremo, raccolto dalla Giunta comunale, ch e giovedì ha approvato una delibera – proposta dalla delegata del sindaco alle Pari opportunità di genere Elena Lattuada e firmata dall’assessore al Demanio Emmanuel Conte – che destina delle unità immobiliari che il Comune possiede in centro città, corso XXII Marzo 16, per la “tutela di fasce fragili della popolazione femminile” o meglio per “realizzare un cluster di servizi dedicati, in via principale, alle donne fragili”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
