Violenza sessuale a Monteverde | donna palpeggiata mentre fa colazione al bar

Una donna è stata palpeggiata mentre faceva colazione al bar, nella zona di Monteverde. Un uomo di 42 anni, originario dell'Albania ma residente in Italia, è stato bloccato dagli avventori del bar e poi preso in consegna dalle forze dell'ordine. I fatti sono accaduti nella mattinata di venerdì 7. 🔗 Leggi su Romatoday.it

