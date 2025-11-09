Violentata in centro a Firenze il passante-eroe e il sangue freddo | Ha cercato di fermarli poi ha chiamato la polizia
Firenze, 9 novembre 2025 – Arrivato davanti al suo negozio di alimentari ha pensato subito al peggio. I lampeggianti della volante e dell’ambulanza colorano lo spicchio di città incastonato tra le viuzze del centro storico. Gli agenti si muovono con nervosismo, il personale sanitario è occupato con una ragazza. “Inizialmente ho pensato a un malore – ci racconta Marco (nome di fantasia) –, o che mi avessero spaccato la vetrina e rubato la cassa”. Sono circa le sei di mattina, e il commerciante di piazza San Pancrazio impiega poco tempo per capire che la vicenda è più grave del previsto. “Ho incontrato il ragazzo che ha lanciato l’allarme e chiamato la polizia – continua l’uomo –, è un giovane che fino a poco tempo fa faceva il cameriere in un ristorante qui vicino”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche questi approfondimenti
Una turista panamense ha dichiarato di essere stata violentata durante la notte tra venerdì 7 e sabato 8 novembre scorsi in piazza San Pancrazio, in centro a Firenze. La vittima, soccorsa dal 118, per lo choc non è stata in grado di dire altro se non che era una - facebook.com Vai su Facebook
Turista violentata in centro a Firenze, passante sente urlare e dà l’allarme: arrestati due uomini per stupro di gruppo - X Vai su X
Turista 35enne aggredita e violentata in centro a Firenze, passante sente urlare e dà allarme: 2 identificati - Paura a Firenze, dove una turista di 35 anni è stata aggredita e stuprata in auto nei pressi della stazione di Santa Maria Novella la scorsa notte: a ... Scrive fanpage.it
Firenze, donna 35enne violentata in centro: identificati due uomini - Una 35enne sarebbe stata violentata nella notte in piazza San Pancrazio, nel centro di Firenze. Secondo tg24.sky.it
Firenze, turista violentata in pieno centro: due arresti per stupro di gruppo - Due uomini sono stati arrestati a Firenze con l'accusa di violenza sessuale di gruppo ai danni di una turista panamense di 35 anni. Come scrive adnkronos.com