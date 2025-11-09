Firenze, 9 novembre 2025 – Arrivato davanti al suo negozio di alimentari ha pensato subito al peggio. I lampeggianti della volante e dell’ambulanza colorano lo spicchio di città incastonato tra le viuzze del centro storico. Gli agenti si muovono con nervosismo, il personale sanitario è occupato con una ragazza. “Inizialmente ho pensato a un malore – ci racconta Marco (nome di fantasia) –, o che mi avessero spaccato la vetrina e rubato la cassa”. Sono circa le sei di mattina, e il commerciante di piazza San Pancrazio impiega poco tempo per capire che la vicenda è più grave del previsto. “Ho incontrato il ragazzo che ha lanciato l’allarme e chiamato la polizia – continua l’uomo –, è un giovane che fino a poco tempo fa faceva il cameriere in un ristorante qui vicino”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Violentata in centro a Firenze, il passante-eroe e il sangue freddo: “Ha cercato di fermarli, poi ha chiamato la polizia”