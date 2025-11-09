Violenta aggressione a Cantù in pieno giorno coinvolta una ragazza di 23 anni
Sono ancora poche le informazioni sull’aggressione avvenuta in pieno giorno questa mattina domenica 9 novembre a Cantù, in via Luigi Casartelli.Secondo quanto riportato da Areu, l’allarme è scattato alle 8.22 per un “evento violento” che ha coinvolto una ragazza di 23 anni. Inizialmente le sue. 🔗 Leggi su Quicomo.it
