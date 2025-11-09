Vinicio Capossela racconta ‘Canzoni a manovella’ agli anziani di Casa Verdi | il cantautore ripercorre la storia del suo quinto album

Quello dei giorni scorsi a Casa Verdi, dove riposano i vecchi artisti e cantanti milanesi, non è stato un vero e proprio concerto ma una singolare visita guidata nelle storie dell’album “Canzoni a manovella”, il quinto disco di Vinicio Capossela pubblicato venticinque anni fa. Ad accompagnare gli anziani ospiti in questo viaggio è stato lo stesso cantautore che ha desiderato omaggiare Giuseppe Verdì sepolto proprio lì in piazza Michelangelo Buonarroti, trascorrendo un pomeriggio con persone che come lui hanno dedicato la vita alla musica. Nessun palco, nessun presentatore, nessuna scaletta ben definita ma un inedito Capossela a far da traghettatore tra ricordi d’un tempo e note de “I pianoforti di Lubecca” o di “Nella pioggia”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it