Vigevano Ferrari si schianta contro un muro | gravi un uomo di 52 anni ed un ragazzo di 21
Vigevano, 9 novembre 2025 – Un uomo di 52 anni ed un ragazzo di 21 anni sono rimasti feriti in modo grave nello schianto della Ferrari sulla quale viaggiavano contro il muro che delimita un negozio di fiori. È accaduto questa sera (domenica 9 novembre) in corso Genova, nel pieno centro di Vigevano. L’incidente è avvenuto all’altezza dell’intersezione con vicolo Pisacane con l’auto diretta verso l’esterno della città. In gravi condizioni un ragazzo di 21 anni . La dinamica del sinistro sarà ricostruita sulla scorta dei rilievi effettuati dai carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Vigevano intervenuti sul posto con i vigili del fuoco e il personale medico del 118. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
