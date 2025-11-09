VIDEO | X-Factor omaggia De André | Delia incanta tutti con Dolcenera

X-Factor omaggia il grande cantautore genovese Fabrizio De André con una versione speciale di “Dolcenera”.Il brano è tratto dal tredicesimo e ultimo album in studio di Faber, "Anime salve”, uscito nel 1995, e la puntata in onda giovedì scorso su Sky era proprio quella dedicata agli anni '90. I. 🔗 Leggi su Genovatoday.it