video regionali pellegrino si presenta e lancia una steccata al consigliere uscente abbate

Era sicuramente l'evento più atteso della campagna elettorale per le Elezioni Regionali. Le 'truppe mastelliane' hanno gremito il Teatro De La Salle per la presentazione dei candidati sanniti alla presenza del Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi e del candidato alla presidenza della regione campania, Roberto Fico. Giovanna Razzano e Pellegrino, sono i due su cui punta nel Sannio Clemente Mastella per affermarsi e, soprattutto, per provare a raggiungere la soglia di sbarramento che permetterebbe l'elezione di un Consigliere Regionale. Pellegrino, figlio di Clemente Mastella e Sandra Lonardo, si è presentato chiarendo proprio la polemica che l'ha investito fin oggi sull'essere un 'fortunato': " Io come 'figlio di' a volte ho dovuto dimostrare anche di più per conquistare quello che ho realizzato nella vita come professionista e come uomo.

