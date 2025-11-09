VIDEO | Bucchi si tiene stretto il punto | Poco lucidi troppi errori Il pareggio ci sta
Cristian Bucchi si prende il punto di Perugia con soddisfazione, anche se l'Arezzo per la prima volta in stagione deve cedere il primato in classifica, con il Ravenna adesso a +1: "È stata una partita povera tecnicamente e molto combattuta. Oggi non meritavamo di vincere né di perdere, quindi il. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
