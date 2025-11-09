Vicenza | la Perla del Palladio tra arte storia e cultura
Situata nel cuore del Veneto, Vicenza è una città ricca di storia, arte e cultura, spesso soprannominata “la città del Palladio” per l’eredità lasciata dal celebre architetto Andrea Palladio. Con il suo centro storico patrimonio dell’UNESCO, le magnifiche ville venete e una vivace scena culturale, Vicenza rappresenta una delle mete più affascinanti per chi desidera immergersi nella bellezza italiana. Un Viaggio nel Rinascimento: Le Opere di Palladio. Andrea Palladio, uno dei più grandi architetti del Rinascimento, ha lasciato un segno indelebile su Vicenza. Tra le sue opere più iconiche spicca la Basilica Palladiana, simbolo della città, con la sua elegante loggia in marmo bianco e la maestosa copertura in rame verde. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
