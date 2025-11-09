Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-11-2025 ore 19 | 25

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sulla provinciale Nomentana bis a causa di un incidente che ha coinvolto più veicoli nei pressi di Colle Verde è chiuso il tratto tra via Monte Bianco e il bivio per la Palombarese nelle due direzioni un altro incidente rallenta il traffico sulla A12 all'altezza di Fregene in direzione Roma anche in questo caso raccomandiamo attenzione sempre in direzione della città rallentamenti sulla diramazione Roma nord Roma Sud qui per traffico di rientro rispettivamente da 7 anni e da Torrenova è a Roma è in corso la seconda fase della domenica ecologica con lo stop ai veicoli inquinanti all'interno della fascia verde blocco che concluderà alle ore 20 con mezz'ora di anticipo rispetto al consueto orario per facilitare il deflusso dei tifosi nell'area dello Stadio Olimpico dove si sta giocando Roma Udinese da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità è tutto grazie per l'ascolto un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-11-2025 ore 19:25

