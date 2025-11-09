Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-11-2025 ore 18 | 25

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sono in corso i rientri dal fine settimana sulle principali arterie Iniziamo dalla A24 Roma Teramo dove abbiamo rallentamenti tra il nodo per la barriera di Roma Est in direzione del raccordo anulare traffico rallentato sulla Cassia bis a partire da Formello e sulle diramazione Roma nord Roma Sud rispettivamente da Settebagni e da Torrenova sempre per traffico di rientro code sulla Pontina tra Pomezia Castel Romano Ci spostiamo infine sul raccordo dove si procede a rilento in carreggiata interna tra le uscite Cassia bis Salaria in esterna tra Ardeatina e Tuscolana e a Roma è in corso la seconda della domenica ecologica con lo stop ai veicoli inquinanti all'interno della fascia verde blocco che si concluderà alle ore 20 con mezz'ora di anticipo rispetto al consueto orario pomeridiano per facilitare il deflusso dei tifosi nell'area dello Stadio Olimpico dove si sta giocando Roma Udinese a Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità e tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-11-2025 ore 18:25

