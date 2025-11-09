Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-11-2025 ore 12 | 25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio non risultano miglioramenti sull'autostrada Roma Fiumicino per l'incidente avvenuto questa mattina ancora lunghe le code da via Cristoforo Colombo al ponte della Magliana Verso il raccordo anulare raccomandiamo prudenza alla guida passiamo alle console sulla Casilina per traffico intenso Il Console code all'altezza di finocchio in entrambi i sensi di marcia sulla Appia si sta in coda in diverse zone tra cui Genzano di Roma Albano Laziale Frattocchie Cava dei Selci anche in questo caso In entrambe le direzioni code anche sulla Nettunense all'altezza di Pavona verso Anzio Cambiamo argomento oggi 9 novembre è la prima domenica ecologica autunno-inverno del 20252026 attivo dunque lo stop al traffico privato nella ZTL fascia verde dalle ore 730 alle ore 12:30 e dalle ore 17 alle ore 20 chiudiamo con lo sport foto appuntamento allo stadio Olimpico per l'incontro di calcio Roma Udinese valido per l'undicesima giornata di Serie A attenzione alla zona del Foro Italico dove scatteranno le consuete modifiche alla viabilità Giada pomeriggio La mattina Cristini Astral infomobilità al momento a tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-11-2025 ore 12:25

Altre letture consigliate

Sabato 8 novembre 2025 a Roma cambia la viabilità. Metro B/B1 sono chiuse per lavori sul Ponte Rocco e l’intera tratta è sostituita da navette per tutta la giornata. Cosa cambia e cosa è necessario sapere ? - facebook.com Vai su Facebook

#Roma #viabilità Eur, il 21 e 22 ottobre evento al centro congressi "La Nuvola": la viabilità - X Vai su X

Niente blocco dei diesel euro 4 e 5 a Roma, la Regione vara la nuova ztl - Fascia Verde di Roma: non ci sarà il blocco dei veicoli Euro 4 ed Euro 5, e l'avvio del sistema di accessi in deroga e del Move- ansa.it scrive

Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-11-2025 ore 19:25 - Astral infomobilità una saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio partiamo da Aurelia dove un incidente ... Secondo romadailynews.it

Roma salva i Diesel Euro 4 e 5: la Regione sceglie flessibilità - La Regione Lazio ha fatto marcia indietro, o per meglio dire, ha fatto un bel passo avanti verso il buon senso e la realtà. Riporta tecnoandroid.it