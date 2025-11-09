Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-11-2025 ore 11 | 25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio situazione ancora difficile sulla Roma Fiumicino per un incidente avvenuto in precedenza code tra Cristoforo Colombo e ponte della Magliana in direzione raccordo anulare diamo uno sguardo alle consolari sulla Casilina per traffico intenso si sa ancora all'altezza di finocchio in entrambi i sensi di marcia Cambiamo argomento e parliamo di cantieri sulla A12 Roma Tarquinia dalle 21 di questa sera alle 6 di domani mattina lunedì 10 novembre per lavori sarà chiuso il tratto Fregene Maccarese Torrimpietra verso Civitavecchia In alternativa dopo l'uscita obbligatoria a Fregene Maccarese percorrere la viabilità ordinaria da via Tre Denari a via Aurelia eri in A12 Torrimpietra Oppure dalla Roma Fiumicino immettersi sul Raccordo Anulare proseguire sull'Aurelia e rientrare in A12 a Torrimpietra siamo in chiusura alle 18 appuntamento allo stadio Olimpico incontro di calcio Roma Udinese undicesima giornata di Serie A attenzione alla zona del Foro Italico dove scatteranno le consuete modifiche al traffico già dal pomeriggio La mattina Cristini Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

