Vetro spaccato personale avvertito all' alba | verifiche

Veneziatoday.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vetro in frantumi, l'intera porta d'ingresso spaccata al Goldenpoint vicino al Teatro Goldoni a Venezia, dove alle 6 di domenica i “Veneziani non distratti” hanno appreso che il punto vendita attendeva verifiche e accertamento delle forze di polizia per ricostruire quanto accaduto, probabilmente. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Vetro Spaccato Personale Avvertito