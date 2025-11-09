Vessicchio Vecchioni | A Sanremo la prima persona che ho abbracciato sei stato tu

(Adnkronos) – Commosso ricordo di Roberto Vecchioni per Peppe Vessicchio. Nel 2011 il cantautore per dirigere la sua 'Chiamami ancora amore' al Festival di Sanremo, che poi a sorpresa vinse quell'edizione, chiamò il direttore d'orchestra, che aveva già trionfato l'anno prima con Valerio Scanu.

“A Sanremo 14 anni ti ho abbracciato, stringevi così forte che mi hai rotto una costola. È come se fosse sparita la musica”: Vecchioni ricorda Vessicchio e si commuove ... - Il cantautore commosso a La7 ricorda il maestro scomparso e la vittoria a Sanremo 2011: "È come se fosse sparita la musica" ... Riporta ilfattoquotidiano.it

