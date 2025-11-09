Vessicchio doveva venire da me ma aveva la tosse Ecco qual è stato il suo ultimo messaggio | parla Fabio Fazio

Si dice “veramente sconvolto” Fabio Fazio parlando di Peppe Vessicchio, scomparso l’8 novembre all’età di 69 anni a causa di una polmonite interstiziale precipitata in maniera rapida. Il conduttore affida il proprio ricordo del direttore d’orchestra a “ Repubblica ”, parlando della sincera amicizia che lo legava a lui e di come lo aspettasse a breve a “ Che tempo che fa ” per presentare il nuovo libro destinato ai ragazzi, “ Bravo bravissimo – La musica di Mozart il fanciullo geniale ”: “Pochi giorni fa mi avverte che deve rimandare di un paio di settimane perché aveva la tosse, non stava bene, una polmonite. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Vessicchio doveva venire da me ma aveva la tosse. Ecco qual è stato il suo ultimo messaggio”: parla Fabio Fazio

