Vertice anonimo cooperazione cruciale L’Ue-Celac secondo Rizzi Ecfr

Da Bruxelles hanno fatto sapere che Ursula von der Leyen – già in Sud America per la COP30 di Belém – ha rinunciato alla tappa in Colombia per la “scarsa presenza dei capi di Stato e di Governo”, segnando così un’altra assenza al vertice tra Ue e Celac (Comunità di Stati Latinoamericani e dei Caraibi). C’è il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, mentre l’Alta rappresentante Kaja Kallas partecipa in sostituzione di von der Leyen. Dal lato europeo, il premier spagnolo, Pedro Sánchez e quello portoghese Luís Montenegro, sono presenti perché rappresentano le capitali storicamente più legate alla regione. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Vertice anonimo, cooperazione cruciale. L’Ue-Celac secondo Rizzi (Ecfr)

Leggi anche questi approfondimenti

NAVE TRIESTE Civitavecchia CAMBIO COMANDO MARINA MILITARE Cerimonia avvicendamento al vertice della Marina Militare alla presenza del Ministro della Difesa Guido Crosetto, a bordo dell’unità d'assalto anfibio multiruolo "Trieste". L'Amm - facebook.com Vai su Facebook

A Kuala Lumpur il meeting delle nazioni del Sud-est asiatico: l’ingresso di Timor Est è una tappa cruciale - est asiatico tra l'ingresso di Timor Est e la presenza di Trump e leader cinesi ... Riporta ilfattoquotidiano.it

Corea del Sud: concluso il vertice APEC, Xi esorta a rafforzare la cooperazione economica - Il vertice "Building a sustainable future" si è concluso con l'adozione della Dichiarazione di Gyeongju da parte dei leader economici dei 21 paesi dell'APEC: al centro dei lavori l' Intelligenza Artif ... Scrive msn.com

Europa-Regioni: Costa, "Crisi casa al vertice Ue, sarà cruciale" - In passato "si diceva che l'edilizia non fosse una questione europea, oggi invece abbiamo un commissario Ue dedicato, una commissione speciale del Parlamento e, per la prima volta, il ... ansa.it scrive