Verissimo Leopoldo Mastelloni | Quella chiamata di Mina mi ha salvato la vita

Ospite a Verissimo Leopoldo Mastelloni che ha raccontato come sta ora dopo aver superato la depressione e l'ictus. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Verissimo, Leopoldo Mastelloni: “Quella chiamata di Mina mi ha salvato la vita”

