Vergogna allo Stadium | tifoso mima lo schianto aereo di Superga

Gazzetta.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Brutto episodio all'Allianz Stadium di Torino, dove pochi minuti dopo il fischio finale del Derby della Mole tra Juventus e Torino, un "tifoso" bianconero imita il gesto dello schianto aereo di Superga verso il settore ospiti. La Juventus, attraverso le telecamere dell’Allianz Stadium, è al lavoro per identificare il protagonista del gesto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

vergogna allo stadium tifoso mima lo schianto aereo di superga

© Gazzetta.it - Vergogna allo Stadium: "tifoso" mima lo schianto aereo di Superga

News recenti che potrebbero piacerti

vergogna stadium tifoso mimaVergogna allo Stadium: tifoso bianconero mima l’aereo di Superga (VIDEO) - 0, circola un video che ha poco a che vedere con lo sport e che travalica anche il confine dei leciti sfottò tra tifose ... Segnala toronews.net

vergogna stadium tifoso mimaUn tifoso della Juve mima l'aereo di Superga allo Stadium, l'ira dei granata: "Dategli il Daspo" - Sta facendo il giro dei social questo video girato da un tifoso del Torino durante il derby della Mole di ieri. Si legge su torino.repubblica.it

Vergogna al derby, tifoso Juve mima l'aereo che si schiantò a Superga - Nel 2019 un episodio analogo, sempre allo Stadium durante la stracittadina Ha mimato un aeroplano che va a schiantarsi, rivolgendosi verso il set ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Vergogna Stadium Tifoso Mima