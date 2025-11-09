Vergogna allo Stadium | tifoso mima lo schianto aereo di Superga
Brutto episodio all'Allianz Stadium di Torino, dove pochi minuti dopo il fischio finale del Derby della Mole tra Juventus e Torino, un "tifoso" bianconero imita il gesto dello schianto aereo di Superga verso il settore ospiti. La Juventus, attraverso le telecamere dell’Allianz Stadium, è al lavoro per identificare il protagonista del gesto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
