Ventuno daspo urbani per spaccio il blitz colpisce la rete di Largo la Rotonda a Caserta

9 nov 2025

Maxi operazione a Caserta: 21 extracomunitari colpiti da daspo urbano per spaccio di droga. Misure di prevenzione per 2 anni. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

