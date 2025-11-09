Venti fortissimi e pioggia torrenziale | il tifone Fung Wong spaventa le Filippine La fuga di migliaia di persone – Video

Mentre il tifone Fung-Wong si avvicina alle Filippine, quasi un milione di persone (centinaia di migliaia) sono state evacuate dalle proprie case a causa dell’innalzamento delle acque. Le immagini diffuse dalla guardia costiera filippina mostrano i residenti dell’isola di Jomalig che vengono portati in salvo. Il super tifone ha un raggio d’azione che si estende su quasi tutte le Filippine e, alle 11:00 (03:00 GMT), soffiava con venti di 185 chilometri orari (115 miglia) vicino al centro. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Venti fortissimi e pioggia torrenziale: il tifone Fung Wong spaventa le Filippine. La fuga di migliaia di persone – Video

