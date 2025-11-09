Venerus e il nuovo album | Siamo in un periodo dominato dal buio vorrei essere parte del cambiamento – L’intervista

Si intitola Speriamo il nuovo album di Venerus, uno dei più raffinati sperimentatori del pop italiano contemporaneo. La sua musica è sempre condizionata da un’aura sospesa, eterea, da un percorso di purezza che, nella discografia italiana, è sempre più complicato da trovare e, abbiamo l’impressione, non è nemmeno che venga inseguito più di tanto. Lui invece individua un soggetto, la speranza, come motore unico di ogni singolo atto della nostra vita, e ci disegna attorno una serie di brani che lo sviluppano nelle più svariate forme. L’avventura, il viaggio, la moto, l’amore, dentro Speriamo ognuno può trovare il brano giusto per riconoscersi e, in qualche modo, trovarsi. 🔗 Leggi su Open.online