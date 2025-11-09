Vedremo da cosa diranno Da chi dipende la posizione di papà Sempio nell' indagine di Brescia

La settimana che sta per iniziare potrebbe essere cruciale per l'indagine sull' omicidio di Garlasco condotta dalla procura di Pavia, guidata dal procuratore Fabio Napoleone. Martedì l'avvocato Fabrizio Gallo, ingaggiato dall'avvocato Massimo Lovati per un'indagine per diffamazione a suo carico, sarà a Brescia per verificare in procura se il suo assistito risulta indagato nel fascicolo aperto per corruzione, che vede già iscritti l'ex pm Mario Venditti e Giuseppe Sempio, padre di Andrea. L'ipotesi di reato che viene formulata dai pm di Brescia, che sono autorizzati a indagare sulle procure della Lombardia, è che possa esserci stato un passaggio di denaro non regolare tra diversi soggetti per agevolare l'archiviazione di Andrea Sempio nel 2017, quando venne formalmente iscritto la prima volta nel registro degli indagati per l'omicidio di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

