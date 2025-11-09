Vaste aree a rischio alluvione dove si può costruire grazie a cavilli | la denuncia di Forum H2O e Forumambientalista Abruzzo

“Il nuovo Piano del rischio alluvioni proposto per Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria evidenzia nelle mappe vaste aree, anche nuove rispetto al passato, potenzialmente oggetto di alluvioni ma incredibilmente, con una serie di cavilli ed escamotage, consentirà, se approvato definitivamente, di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

