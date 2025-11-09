Varese | il Comune dimezza i cassonetti degli abiti usati

Varese, 9 novembre 2025 – La filiera del riuso dei tessili è in crisi a livello europeo e gli effetti si vedono a cascata anche sul territorio. L’amministrazione comunale di Varese ha perciò disposto una riorganizzazione del servizio di raccolta degli abiti usati in modo da renderlo più efficiente. Da 56 cassonetti disposti in 39 postazioni si è scesi a 35 bidoni disponibili in 19 punti della città, dove i varesini possono conferire i loro abiti dismessi, ma ancora utili per essere indossati. La decisione. Il servizio di raccolta dell’usato a Varese è gestito da Riuse, rete di cooperative sociali promosse da diverse Caritas diocesane della Lombardia, con l’obiettivo di sostenere, attraverso la reimmissione degli abiti usati nel mercato del riuso, iniziative di utilità sociale a supporto di persone fragili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

