Van Dijk non si sbilancia dopo il ko col City | Il gol annullato? Nel calcio sono gli arbitri a prendere le decisioni Non importa ciò che dirò perché…

Van Dijk dopo il ko col City: il difensore del Liverpool ha commentato la rete annullata nel corso del match. Le sue parole ai media Il Liverpool torna a cadere dopo due vittorie consecutive contro Aston Villa e Real Madrid. All’Etihad Stadium, i Reds sono stati sconfitti per 3-0 dal Manchester City, con un gol . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Van Dijk non si sbilancia dopo il ko col City: «Il gol annullato? Nel calcio sono gli arbitri a prendere le decisioni. Non importa ciò che dirò perché…»

